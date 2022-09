Nuovo look per la scuola De Amicis: "Tante criticità risolte, c'erano muffa e infissi in stato mediocre"

Tra le priorità della giunta Zattini c'è la scuola, che "non può che essere un luogo sicuro, dove vivere e crescere in piena piena armonia". In attesa del suono della prima campanella, l'elementare De Amicis è stata oggetto nel corso dell'estate di importanti interventi di restauro strutturale conservativo e restauro estetico.

"Sono diverse le criticità che abbiamo riscontrato all’interno del plesso - spiegano in un post su Facebook il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore con delega alla Scuola, Paola Casara -. Gli infissi si presentavano in uno stato mediocre e precario e c'erano molte zone soggette a fenomeni di muffa. In più l’80% delle porte strisciava sul pavimento, c'erano numerosi stipiti e telai divelti, serrature, cardini e maniglie erano rotte o malfunzionanti e in molti casi abbiamo rilevato chiodi, viti e ganci affissi in modo improbabile".

"Dopo una prima fase di monitoraggio e studio delle criticità, è stato allestito un laboratorio temporaneo all’interno dell’istituto finalizzato al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità dei beni - proseguono -. Grazie al lavoro di validi professionisti, porte e finestre di tutta la scuola sono state restaurate e messe in sicurezza, rafforzate e sottoposte a trattamenti antitarlo. Tutti gli infissi sono tornati ad originale funzionalità, le serrature sono funzionanti, collaudate e dotate di propria chiave". I lavori sono stati coordinati dall'ingegner Gianluca Foca, dirigente del servizio lavori pubblici del Comune di Forlì.