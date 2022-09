Nuovo look per le facciate del Liceo Classico: nuovo intonaco, partono i lavori

Partiranno in questi giorni i lavori di ripristino e riqualificazione delle facciate del Palazzo Studi di Forlì, in Piazzale della Vittoria. A dare l'annuncio è il sindaco Gian Luca Zattini attraverso un post pubblicato su Facebook. "Erano anni che se ne parlava e che l’intervento veniva sollecitato dalle direzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stessi studenti - ricorda il primo cittadino -. Lo stabile, fino a qualche settimana fa prigioniero di impalcature lungo tutto la facciata di viale Roma, ospita centinaia di ragazzi e decine di aule. È con grande soddisfazione, dunque, che diamo il via a questo importante intervento dal grande impatto e valore sociale, sbloccando una situazione di lungo corso fortemente compromessa". L'intervento, che avrà un costo di circa un milione di euro, durerà un anno e riguarderà una facciata lunga 250 metri.