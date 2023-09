In vista una nuova apertura di un megastore di una grande catena dell'elettronica, sarà il terzo in pochi mesi

E' una vera impennata quella dell'offerta commerciale di prodotti tecnologici in città. Approderà presto a Forlì l'ultima grande catena che ancora mancava in città per quanto riguarda i megastore di telefoni, elettrodomestici e altre apparecchiature digitali. Si prospetta, infatti, l'apertura a breve di Mediaworld, dopo quella di Trony (al Ronco) a fine giugno e Euronics (al nuovo parco commerciale a ridosso del casello dell'A14), a fine settembre. Nel giro degli ultimi quattro mesi, quindi, c'è stato un sostanziale raddoppio dell'offerta in questo comparto commerciale che vedeva solo all'inizio dell'anno come maggiori operatori Unieuro (con due punti vendita) e Comet.

Per cui ci si attende un'agguerrita concorrenza in vista dello shopping autunnale, senza contare che in questa tipologia commerciale è sempre più forte anche l'e-commerce. Mediaworld andrà ad occupare i locali appena lasciati liberi da Brico Center di viale Vittorio Veneto, un "addio" che era stato non privo di malumori dal momento che il centro storico, con questo trasloco, veniva sguarnito del suo principale negozio di bricolage e ferramenta, a vantaggio del polo commerciale costruito in periferia, dove Brico Center aprirà a breve, un polo sempre più attrattivo dal punto di vista commerciale e che è stato battezzato Formì (avrà 24 tra megastore e aree di bar e ristoranti).

Tatticamente, quindi, l'offerta commerciale si distribuirà anche in più parti della città: Unieuro al Centro commerciale Punta di Ferro, l'Euronics nel vicino polo commerciale Formì (costruito da Conad), Trony al Ronco (anche qui in un polo commerciale realizzato da Conad), mentre Mediaworld a quanto pare andrà maggiormente a servizio del centro storico, dove si trova anche un negozio Unieuro al Mega di corso della Repubblica.

Intanto sempre in questi giorni c'è da registrare l'inaugurazione di Euronics. Cds, socio Euronics, inaugurerà il 38esimo negozio nell'area di fronte al casello A14. Lo store sarà inaugurato il 28 settembre alle ore 9 alla presenza del vicesindaco di Forlì e di altre autorità. Mediaworld, invece, ha affisso volantini sulle vetrate della nuove sede di viale Vittorio Veneto in cui segnala la ricerca di personale. All'interno procedono i lavori di allestimento.