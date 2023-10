Si illumina una nuova vetrina in Corso Mazzini: ecco la boutique di pelletteria, scarpe e accessori moda

Narciso, come il bellissimo cacciatore della mitologia greca: è questo il nome scelto dalla giovane imprenditrice Virginia Scollo per la sua attività commerciale. Una boutique di pelletteria, scarpe e accessori moda pensata per i “narcisi” dei giorni nostri che si trova al numero 88 di Corso Mazzini, a pochi passi dalla piazza centrale Aurelio Saffi. L’apertura di “Narciso” è stata ufficialmente inaugurata alla presenza dell’assessora alle Politiche per le imprese Paola Casara e di don Antonino Nicotra. "Questa nuova apertura assurge a simbolo dell’ostinazione, della ferrea volontà di apportare nuova linfa vitale al centro storico della città di Forlì, che provato dalla crisi economica, dalla pandemia di Covid-19 e dalla spietata concorrenza dei grandi centri commerciali e siti di vendita online ha visto nel tempo abbassarsi diverse saracinesche", viene rimarcato dall'amministrazione comunale.

Il Comune di Forlì saluta l'accensione della vetrina come il "nuovo che si affianca alle botteghe che da tempo movimentano e colorano il centro di Forlì. E' questa l’anima dell’iniziativa volta a rilanciare il centro storico quale cuore pulsante delle attività economiche, con l'obiettivo di ridare il ruolo che da sempre il corso Mazzini occupa nella memoria collettiva di luogo di ritrovo e perno dei commerci affinché insieme, antico e nuovo, non lascino spegnere una tradizione centenaria, ma alimentino con nuovo vigore l’idea di un centro cittadino scrigno del passato, ma che tanto ancora può offrire all’odierna imprenditorialità".