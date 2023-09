In arrivo una nuova apertura nel polo commerciale vicino all'A14: questa volta tocca al maxi-store di elettronica

In arrivo a breve un'altra nuova apertura nel grande polo commerciale di Pieve Acquedotto, proprio nell'area dove i lavori di costruzione sono più avanzati, vale a dire quella di fronte al casello autostradale. A fianco del negozio di arredamento in stile “nord-europeo” del marchio danese Jysk (aperto a luglio) aprirà un negozio di prodotti tecnologici con grande superficie di vendita, a marchio Euronics. L'allestimento interno del punto vendita è già in fase avanzata e un cartello indica che è aperta la selezione per nuovo personale.

La configurazione “tipica” di questi grandi poli commerciali, in tutt'Italia come all'estero, d'altra parte, prevede come quasi obbligatoria la presenza di un grande negozio di elettronica, che rappresenta un magnete di richiamo all'intero polo commerciale, esattamente come l'offerta di ristorazione (in quest'area non sono autorizzati supermercati alimentari). E la proposta di ristorazione si è ormai anch'essa definita: si va dal sushi al McDonalds' al Roadhouse, fino all'ultimo arrivato, le poke e i tacos nel fast food Billy Tacos, che ha aperto i battenti in estate nello stesso stabile di Roadhouse (il marchio appartiene proprio a Roadhouse Grill, che fa capo a sua volta al produttore di carni modenese Cremonini).

Con l'apertura di Euronics, si amplia ancora di più l'offerta commerciale di prodotti elettronici a Forlì, che aveva visto lo scorso giugno l'apertura, al Ronco, del nuovo grande negozio da 1.500 mq a marchio Trony. In questo modo, nel giro di pochi mesi ai tradizionali e longevi Unieuro (all'iper e in corso della Repubblica) e Comet (in via Balzella) si aggiunge anche la proposta di Euronics e Trony, in un settore che per altro è sempre più forte l'e-commerce. Manca sostanzialmente solo Mediaworld, che è tuttavia presente a Ravenna e nel parco commerciale di Savignano Mare. L'Euronics di Forlì farà capo, in particolare al "Gruppo Cds", si tratta di uno dei principali soci di Euronics Italia con 37 punti vendita proprietari e 17 punti vendita affiliati distribuiti in Toscana e Umbria, la cui sede centrale è ad Arezzo.