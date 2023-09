San Martino si arricchisce di un nuovo negozio: "Qui vivace contesto commerciale"

Taglio del nastro per una nuova attività commerciale. Si tratta della lavanderia "La Dea del Pulito", inaugurata a San Martino in Strada al civico 558 di viale dell'Appennino. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo. La lavanderia, spiega Marco Lombardi, "presenta tecnologie di nuove concezione. Gli spazi interni beneficiano di una sapiente progettazione illuminotecnica al fine di valorizzare lo spazio di vendita e la zona di lavoro".

"Il locale raccoglie le esperienze della titolare che essendo nel mercato da molti anni ha deciso di intraprendere una nuova attività in un negozio di dimensioni maggiori su due livelli - conclude Lombardi -. L'attività va ad arricchire un vivace contesto commerciale ed abitativo in via di espansione della primissima periferia forlivese".