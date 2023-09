Il nuovo negozio di videogiochi in centro: "Un luogo di ritrovo per tutti gli appassionati"

Il 29 luglio è stato inaugurato un nuovo punto vendita in corso della Repubblica: si tratta di "Ongame" di Francesco Mauri. È un negozio di videogiochi e merchandising che punta a creare un luogo di ritrovo per tutti gli appassionati del mondo dei videogiochi e dei funko pop (giocattoli che riproducono personaggi iconici) riguardanti i personaggi più famosi di film, serie TV, anime, cantanti e tanto altro. Inoltre il negozio mette a disposizione una saletta interna per socializzare e consentire a tutti gli appassionati di fermarsi per provare e giocare a giochi da tavolo e di carte classici, oltre a nuove uscite particolari.