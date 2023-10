Si accende una vetrina di fronte alla stazione e al punto bus: apre un nuovo fast food "nerd"

Ha aperto il secondo locale “Nerd”, dopo il “Nerd Diner Pizza”, ristorante e pizzeria con taglio giovane sulla via Emilia per Forlimpopoli, adiacente al cinema multisala “Cineflash”. Ad un anno dall'apertura della sua nuova creatura, Riccardo La Corte raddoppia, scegliendo un punto quanto mai strategico per il suo “Nerd City Corner”, vale a dire i locali all'angolo tra il piazzale della stazione ferroviaria e viale della Libertà.

Un locale, insomma, che si trova proprio di fronte alla stazione e di fianco al terminal degli autobus urbani ed extraurbani. Appena dietro, invece, c'è il Ginnasio Sportivo, anch'esso molto frequentato il pomeriggio dai giovani. Quest'area, come è noto, è in preda ad un certo degrado con fenomeni, nel recente passato, di bullismo giovanile e baby gang, per via anche dei grandi spazi di parcheggio e punto bus che di sera si svuotano con il movimento dei pendolari. Il “Nerd City Corner” sarà quindi una vetrina accesa anche di sera, e motivo di animazione e passeggio, quando al calar del sole questa zona cade in un senso di abbandono. Il locale infatti, aprendo alle 11, resta aperto e fino alle 21.30.

Il nuovo locale nasce da un’idea di Riccardo La Corte, assieme a Massimiliano Tramonti, Juri Bassi e Matteo Bartoletti. La Corte ci riprova e fa quindi il bis con il nuovo format della ristorazione, dopo la grande fortuna del suo 'America Graffiti', nato in via Costanzo II nel 2008, marchio poi ceduto nel 2017 al gruppo Cigierre (attualmente ci sono 37 ristoranti in giro per l'Italia, di cui alcuni nel Forlivese restati sotto la diretta proprietà di La Corte). Il nuovo format 'Nerd' strizza l'occhio al mondo dei giovani, dei fumetti, i manga in particolare.

Il “Nerd City Corner”, spiega La Corte, ha appena aperto e sarà “fast food, pizzeria, hamburgheria, con fritti, cotolette, insalate e carni formato fast, strutturato per offrire la possibilità di consumare comodamente al tavolo, oppure in formula take away, con lo speciale packaging, studiato per la consumazione anche a distanza di ore dall’acquisto”. Si estende su una superficie di circa 180 mq e un’area esterna di circa 30 mq. Aperto nei locali fino a qualche tempo fa occupati da “Made in Japan”, il fast food sarà aperto dalle 11 alle 21.30, con orario continuato, per pranzo, cena e spuntini pomeridiani.