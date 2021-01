Avviata la progettazione di un nuovo parcheggio a pochi passi dal centro: 70 posti auto

Sessanta posti auto via Casamorata, nei pressi di viale Italia, nell’area retrostante la stazione di carburanti. Ad annunciare il progetto è l'assessore con delega alla Mobilità, Giuseppe Petetta. "L’area interessata dall’intervento è posta a corona del centro storico nelle immediate vicinanze della scuola elementare "Dante Alighieri", dei locali della prospiciente palestra comunale e di numerose strutture commerciali - esordisce Petetta -. La posizione dell’area, individuata d’intesa con i nostri tecnici, è strategica sia ai fini della fruizione del plesso scolastico (negli orari di entrata ed uscita degli studenti) sia per limitare l’afflusso di autoveicoli al centro storico, nello spirito di quanto perseguito dalle nostre linee di mandato, rappresentando infatti una possibilità di incrementare l’offerta di sosta cittadina".

"Con la realizzazione di quest’opera vogliamo conferire all’area, di proprietà comunale, una vocazione del tutto nuova in grado di coniugare l’aspetto ambientale con quello funzionale, nel pieno rispetto dell’ambito circostante, attribuendovi una rinnovata fisionomia", aggiunge l'assessore, che chiarisce anche òe ragioni della scelta localizzativa dell’infrastruttura: "Sono motivate dall’esigenza di dotare di un’area di sosta un versante della città che ne era scoperto, caratterizzato dalla presenza contemporanea di un plesso scolastico, attività commerciali, ristoranti e uffici di pubblico interesse che coinvolgono un elevato numero di utenti. I successivi stadi di progettazione e la realizzazione dell’opera in sé per sé sarà attenta e conforme agli aspetti di sostenibilità ambientale, mediante l’utilizzo di materiali ecosostenibili e l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche".