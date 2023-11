Debutta il Piano urbanistico generale: stop all'espansione, Forlì potrà crescere solo del 3% in 25 anni

Nei prossimi 25-26 anni la città di Forlì, dal punto di vista urbanistico, potrà crescere solo del 3% in più della superficie urbanizzata, che si traduce in 91 ettari di nuove edificazioni disponibili da oggi fino al 2050. Dopo di ché lo stop: per una nuova area costruita bisognerà demolire e rinaturalizzare un'area vecchia equivalente. Una sfida non da poco se si tiene conto che Forlì si è ingrandita di 155 ettari solo negli ultimi sei anni, tra il 2016 e il 2022, vale a dire quasi il doppio di quanto potrà crescere nei successivi 25 anni.

E' l'obiettivo ambizioso – ma forse già quasi impossibile in partenza, stanti gli attuali dati – del nuovo Piano Urbanistico Generale, che – dopo oltre due anni di fase di studio ed elaborazione – ha debuttato mercoledì in Consiglio comunale, davanti alle commissioni consigliari riunite, la prima seduta di una serie di tre sessioni dedicate al nuovo strumento urbanistico che ha come obiettivo principale quello che porre un freno al consumo di suolo, che viene sempre di più divorato e sottratto all'ambiente naturale, con i risultati che poi spesso si vedono durante le calamità. L'iter di approvazione sarà lungo e difficilmente vedrà la fine entro la fine dell'amministrazione Zattini.

La corsa a costruire nel periodo transitorio

E' questo lo scopo di una legge regionale del 2017, la numero 24, che ha previsto la decadenza dei piani urbanistici precedenti (è avvenuto nel giugno del 2021) e un regime transitorio che durerà fino ad aprile 2024, grazie ad una proroga determinata dall'alluvione. Un periodo che ha visto, però, una corsa forsennata a urbanizzare prima dell'annunciata stretta, un regime transitorio di cui si stanno avvalendo le attuali grandi espansioni urbane in corso, come quella a Pieve Acquedotto, dove è nato un maxi-polo commerciale e dei servizi di circa 75mila metri quadri edificabili o quella produttivo-industriale a Villa Selva con altri 240mila metri quadri edificabili, solo per citare i più grandi.

E intanto, in attesa del duro giro di vite, dalla vecchia pianificazione territoriale si salvano 167.214 mq di nuovo residenziale (circa 1.900 nuovi alloggi per oltre 5.500 persone), 224.725 mq di produttivo (circa 45 lotti medi), 450.272 mq di terziario e 47.728 mq di servizi: il totale fa 890.000 mq autorizzati grazie alle vecchie regole, che non finiscono nel computo del 3% di espansione che sarà possibile quando il Pug sarà approvato dal Consiglio comunale in via definitiva.

Il limite del 3% massimo nel 2050

Il piano non prevede come si debba usare questo 3% che viene concesso fino al 2050, dal momento che non sono poste delle limitazioni annuali e il rischio è che il “bonus” venga impiegato tutto e subito. “L'unico limite temporale è il massimo del 3% entro il 2050, nessun piano di altri comuni ha interpretato la temporizzazione da qui al 2050”, spiega Simona Savini, dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, che ha presentato il documento. Si pone una questione di “equità intergenerazionale”, come riconosce la dirigente, sebbene l'invito di Savini è a cambiare paradigma, ed entrare nella logica della rigenerazione intesa come aumento delle prestazioni e di riuso di territorio già urbanizzato.

Per Savini il Pug, infatti, “sarà uno strumento massimamente flessibile sulle istanze di rigenerazione, una flessibilità a cui si arriverà attraverso accordi operativi, in una procedura di negoziazione con l'ente pubblico in cui si guardano gli obiettivi fissati dal Pug”, mentre “fino ad ora il piano urbanistico precostituiva le trasformazioni, invece questo nuovo piano non attribuisce diritti edificatori”. Inoltre “la nuova legge chiede l'immediata attuabilità dei progetti, ci deve essere già una domanda concreta e non ci deve essere più la logica della valorizzazione” dei terreni.

Basterà questo a porre fine a logiche speculative? La stessa normativa prevede “strumenti agili per ampliamento di impresa e opere pubbliche”, viene spiegato, dato che anche queste esigenze edificatorie vengono escluse dal computo del 3% come tetto massimo. Però è un dato di fatto che, su altri usi del suolo, se si sfora il 3% (91 ettari) “sarà necessaria una desigillazione compensativa, anche in micro-interventi, per esempio abbiamo 10 ettari di parcheggi di vecchia generazione (quelli asfaltati ndr) che permettono parziali desigillazioni (con altre pavimentazioni più drenanti, ndr). Però non abbiamo tutti questi ettari da disigillare, non è facile”, aggiunge il funzionario Stefano Bazzocchi.

Ed infine commenta il vicesindaco con delega all'Urbanistica Daniele Mezzacapo: “Le acque che hanno invaso i nostri territori ci devono infine far riflettere sulle strategie future, certe scelte del passato non erano corrette ed ora dobbiamo vedere come possiamo migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini con azioni di medio-lungo periodo, mettendo in sicurezza il territorio e rimodellando la città”.

Consumo di suolo, dati allarmanti

Se si guarda la serie storica, è evidente come stiamo “divorando” letteralmente suolo. Nel 1860, infatti, si stima che la città occupava appena il 2,1% del territorio comunale, nel 2019 siamo arrivati al 24,4%. In circa un secolo e mezzo - sicuramente di cambiamenti sociali e produttivi straordinari - Forlì è diventata dieci volte più grande. Solo nel 1985 era urbanizzato il 19,6% della città ed oggi siamo già al 24,4%, una differenza netta di 1.118 ettari in più di città.

Non tutto il territorio urbano tuttavia è “suolo impermeabile”, vale a dire dove l'acqua scorre e non penetra nella terra, con il duplice effetto di avere falde acquifere più povere e più acqua di superficie da gestire in caso di forti precipitazioni, che è uno dei problemi principali del consumo del suolo. La stima è che si possa considerare “impermeabile” il 14,2% della superficie comunale, pari a 3.233 ettari.

Negli ultimi trent'anni (dal 1985 al 2016) la città di Forlì, crescendo, ha “sacrificato” il 22% della sua capacità agricola, consistente in 4.200 ettari di terra altamente produttiva, in ché equivale ad una produzione potenziale persa di 370mila quintali/anno di frumento. Dal punto di vista ambientale, invece, ha perso la capacità di stoccare nel sottosuolo 3,8 milioni di metri cubi di acqua e di stoccare 319mila tonnellate di carbonio, invece presenti nell'aria.

Il Piano Urbanistico Generale traccia una futura città in cui si prevede una decrescita demografica per effetto dell'invecchiamento della popolazione e quindi in teoria senza grandi necessità di nuove abitazioni. Attualmente a Forlì ci sono 117.359 abitanti (dati novembre 2023), l'85% popolazione vive nel territorio urbanizzato. L'indice di vecchiaia è di 215 anziani per ogni 100 giovani (contro una media regionale di 188 e nazionale di 190). Gli stranieri sono 15.305, pari al 13% della popolazione.

Dal punto di vista del commercio, la svolta è stata il Piano del Commercio del 2017: delle 77 aree idonee, 51 sono state attuate o sono in fase di attuazione. Questo si traduce in 2 grandi strutture di vendita e altre 106 di medie dimensioni, che si aggiungono alle 15 esistenti fuori dalle aree programmate. Per quanto riguarda i servizi pubblici Forlì offre ai sui cittadini circa 50 mq di superficie di servizi pubblici per cittadino, di cui 30 mq di verde pubblico e 12 mq di edifici di interesse comune, dall'ospedale alle sedi della pubblica amministrazione, musei, centri sociali etc. Altri 5 mq ad abitante sono destinati alle scuole.