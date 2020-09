Nuovo polo commerciale, attesa per il faccia a faccia pubblico in Comune

Faccia a faccia pubblico in Comune in merito alla possibile approvazione della variante finalizzata alla realizzazione del nuovo polo commerciale in un'area tra via Balzella e via Bertini che, secondo i progetti, dovrebbe andare ad accogliere un maxi-supermercato 'Esselunga'. L'incontro si terrà giovedì sera alle 20.30 nel salone comunale. Il sindaco Gian Luca Zattini sarà il primo dei relatori a prendere parola per descrivere il progetto e per comunicare le ragioni dell'amministrazione.

Prenderanno poi parola il medico oncologo Ruggero Ridolfi, coordinatore Medici per l'Ambiente Isde Forlì; Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti Forlì; Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì; Raffaele Batani, segretario generale Filcams Cgil Forlì; e Milad Basir, presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena. Al termine degli interventi sarà aperta la discussione dando modo a chi lo vorrà di prendere parte attivamente alla discussione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sala sarà aperta al pubblico dalle ore 20 in modo da consentire l'afflusso in sicurezza e nel rispetto di tutte le doverose normative anti-covid. "Aspettiamo da tempo questo momento e speriamo sia un'occasione di rispettoso e costruttivo confronto", commentano dal "Comitato per il no".