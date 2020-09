Nuovo polo commerciale, il sindaco incontrerà Confcommercio e Confesercenti

Nuovo polo commerciale di via Bertini: l'amministrazione comunale incontrerà le associazioni dei commercianti il prossimo 21 settembre. A renderlo noto sono Giancarlo Corzani e Alberto Zattini, rispettivamente direttori di Confesercenti e Confcommercio, rendendo inoltro che "fino a quella data, doverosamente, non ci saranno interventi nel dibattito pubblico". Già più volte Corzani e Zattini sono intervenuti per evidenziare come "l’ipotesi di variante proposta dai proprietari immobiliari dell’area commerciale di Coriano sia inaccoglibile per una molteplicità di ragioni urbanistiche ed ambientali". Ascom e Confesercenti, inoltre, hanno già dato disponibilità ad esprimere le proprie tesi nel corso del confronto pubblico del 24 settembre prossimo al quale parteciperà anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.