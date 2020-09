Nuovo portico al ristorante, avviato l'iter di variante urbanistica

Parte l'iter in Comune per una una variante urbanistica che riguarda il ristorante "Le querce" di via Ravegnana. L'Amministrazione Comunale informa che è indetta la Conferenza di servizi per la valutazione della domanda per l'avvio di procedimento unico per intervento edilizio comportante l’ampliamento di attività esistente in via Ravegnana 472 in variante allo strumento urbanistico comunale. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto, possono chiedere di partecipare, compilando apposito modulo, che dovrà pervenire all'Unità SUAP entro le ore 13 del 15/10/2020. L'avviso e la modulistica sono disponibili al seguente indirizzo: www.comune.forli.fc.it sezione "Bandi, Avvisi, Gare, Concorsi".

Il progetto presentato in particolare prevede la copertura delle aree esterne antistanti al fabbricato, attualmente coperte solo con gazebo e strutture non fisse, con un portico in forma stabile di circa 500 metri quadri da destinare alla somministrazione di cibo e bevande nelle varie stagioni e condizioni climatiche. Il portico sarà realizzato mediante rinforzo e in parte sostituzione delle travi in legno attuali, con putrelle in

acciaio e telaio irrigidente in acciaio. Le aperture laterali saranno opportunamente schermate con tendaggi, rimandando a futuro intervento la chiusura con infissi vetrati.