Nuovo prestigioso riconoscimento per il "Morgagni-Pierantoni": nella top 60 degli ospedali italiani

Un altro prestigioso riconoscimento per l'ospedale "Morgagni-Pierantoni", eccellenza della sanità romagnola. Il nosocomio di via Forlanini è stato infatti inserito mella lista dei migliori ospedali pubblicata sula rivista americana Newsweek. Già al suo quarto anno, la classifica World's Best Hospitals 2022 identifica e rende pubblici i nomi dei migliori ospedali sparsi per il mondo. Per redigere la classifica, pubblicata venerdì su Newsweek.com, la rivista americana, in collaborazione con Statista Inc, si è affidata al giudizio di 80.000 esperti di sanità (medici, dirigenti e altre figure professionali della sanità) interpellati tramite un sondaggio on line.

Ma è stata completata anche attraverso l’analisi dei dati disponibili ricavati dai sondaggi sulle esperienze dei pazienti (soddisfazione generale, ospedali da raccomandare e livello di soddisfazione delle cure mediche); e l’analisi dei cosiddetti “indicatori chiave di prestazione medica” (o medical KPIs), come ad esempio i dati sulla qualità dei trattamenti erogati, sulle misure igieniche e sul rapporto numero di malati per medico/infermiere. Le classifiche provvisorie ricavate da queste analisi sono state poi validate da un team di esperti in giornalismo medico e infine, successivamente, da un team di esperti in medicina che ha validato definitivamente le classifiche.

Così si è arrivati a stilare l’elenco dei "Best Hospitals". I paesi esaminati sono stati complessivamente 27, principalmente europei, americani, asiatici e oceanici. A livello nazionale, il "Morgagni-Pierantoni" si è classificato 57esimo su 112 ospedali presi in considerazione dalla graduatoria. Il punteggio medio ottenuto è del 72,01%. In base allo studio il miglior ospedale in Italia è il Policlinico Gemelli di Roma con il 93,33% di punteggio medio, seguito dal Niguarda di Milano con il 90,72% e il Sant'Orsola Malpighi di Bologna con l'88,98%. In fondo alla classifica c'è l'ospedale "Maggiore" di Crema con il 67,50% di punteggio medio. A livello romagnolo, l'ospedale Infermi di Rimini occupa il 59esimo posto col punteggio medio di 71,82%, mentre quello di Cesena occupa il 70esimo posto col punteggio medio di 70,17%. Al 93esimo posto l'ospedale "Santa Maria delle Croci" con il 8,33% di punteggio medio.

Per Nancy Cooper, caporedattrice di Newsweek, i principali ospedali che hanno posizione di leadership sono riusciti a reggere l’urto della pandemia perché "hanno imparato a lavorare più velocemente, comunicando meglio e rompendo i compartimenti organizzativi che li strutturavano. La loro capacità e la loro spinta ad innovare continuamente sono stati fondamentali". "L'obiettivo di questo studio – ha dichiarato la giornalista americana – è fornire il miglior confronto possibile tra i paesi basandosi sui dati della reputazione e delle prestazioni ospedaliere. Ci auguriamo che ciò sia utile non solo ai pazienti e alle famiglie che cercano la migliore assistenza per sé stessi e per i propri cari, ma anche per gli ospedali che potranno confrontarsi tra loro durante un periodo di cambiamento senza precedenti".