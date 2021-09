Il punto tamponi della Fiera di Forlì si sposta dietro il Palafiera

Nuova location per il punto tamponi alla Fiera di Forlì. Da lunedì si trasferirà infatti a poche centinaia di metri, dietro il Palafiera Il nuovo ingresso per quanti dovranno sottoporsi a tampone sarà pertanto dal Palafiera per raggiungere il drive through, ubicato nel retro. L'orario di accesso resterà sempre dalle 8:45 alle 17:55. Mediamente alla Fiera di Forlì vengono eseguiti circa 250 tamponi al giorno, anche se il dato è variabile. Sono attive almeno due postazioni, anche se in caso di numeri crescenti c'è la possibilità di far entrare in azione una terza postazione, con 18 infermieri che si alternano nel corso della giornata. Ai tamponi che vengono effettuati alla Fiera vanno aggiunti quelli che vengono effettuati, sempre dal personale dell'Ausl Romagna, nei luoghi di lavoro o nelle scuole.