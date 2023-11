Si insedia il nuovo questore: "Forlì e Cesena, città bellissime. Lavoreremo per tenerle sicure"

Si è insediato nella questura di corso Garibaldi, a Forlì, il nuovo questore Claudio Mastromattei, 59 anni, con diversi incarichi alle spalle a Bologna, Pescara, Cagliari, Padova e Roma. Mastromattei, abruzzese di Pescara, arriva a Forlì da Roma, dove negli ultimi tre anni è stato direttore del Servizio Reparti Speciali della Polizia di Stato che ha sede al Tuscolano. Subentra a Lucio Aprile, arrivato quattro anni fa in questura e che ha lasciato l'incarico per raggiunti limiti di età.

Diverse attività operative nel curriculum del nuovo vertice della Polizia di Stato in provincia: è stato dirigente dell’ufficio Volanti, alla Digos e alla squadra Mobile. Ha anche comandato i Reparti Mobili di Cagliari, Padova e Roma, prima di assumere l'incarico ministeriale. In particolare è esperto di ordine pubblico. E nella provincia di Forlì-Cesena arriva come questore per un' “impellente esigenza di tornare sul territorio” ha spiegato questa mattina ai cronisti nella conferenza stampa di presentazione.

“A Forlì, città che non conoscevo, ho trovato un'accoglienza calorosissima. Trovo Forlì e Cesena due città bellissime, facciamo in modo che rimangano due città bellissime e sicure – spiega Mastromattei -. Questo territorio lo vedo come una realtà sana, dove si vive bene ma con criticità”. Criticità che Mastromattei intende affrontare “senza proclami” e “valorizzando le risorse interne”. E spiega: "Ci sarà una fase di analisi e studio per poi mettere in campo la strategia più efficiente possibile per la sicurezza in provincia". I romagnoli? “Empatici e cordiali”. Dal punto di vista personale il nuovo questore si propone di “frequentare la città e diventarne un punto di riferimento per le istituzioni”. Tra le sue passioni ci sono la montagna e l'attività sportiva.