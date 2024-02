Nuovo raid vandalico no vax, muri della scuola deturpati: nel mirino anche il governatore Bonaccini

"Stop al contante per dittatura devastante". E ancora: "Governo Nazista". Nuovo raid vandalico no vax, questa volta alla scuola "Peroni" di Vecchiazzano. Ignoti nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì hanno imbrattato con la vernice spray rossa i muri esterni dell'edificio di via Castel Latino, ma anche la cabina elettrica di via Magellano. I messaggi sono stati accompagnati col simbolo del movimento anti vaccini, che si firma con la "W" all'interno di un cerchio. Nei muri sono comparse scritte che inneggiano contro l'Agenda 30 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile e la tecnologia 5G (ovviamente, secondo la loro visione, tutte componenti di un grande complotto).

Nel raid anche il rosso a caratteri cubitali contro l'ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin e il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini definito - con tanto di errore grammaticale - dagli autori dell'attacco "Boia nazista". Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì per i rilievi di legge. Le indagini saranno seguite dal personale della Digos. Non è la prima volta che si verificano raid vandalici contro le scuole da parte di gruppi no-vax. Lo scorso settembre erano stati vandalizzati i muri della scuola primaria “Pio Squadrani”, ai Romiti, della primaria "Rodari" a Ca'Ossi, mentre tempo addietro il raid aveva interessato anche il muro di cinta del cimitero di San Martino in Strada.