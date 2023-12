Cambiano le regole per accedere alle case popolari: in lista oltre 700 nuclei famigliari. Solo 73 la assegnazioni

Cambia il regolamento per l'assegnazione delle case popolari a Forlì. Con una delibera del Consiglio comunale vengono apportate una serie di modifiche alle modalità con cui fare domanda e alla relativa graduatoria, che attualmente vede circa 700 nuclei famigliari in disagio abitativo in attesa di un alloggio, a fronte delle 78 assegnazioni avvenute nel 2023 (di cui 23 a famiglie alluvionate). In totale nel Comune di Forlì ci sono circa 1750 alloggi pubblici, di cui un centinaio destinati alla edilizia sociale e 30 alle emergenze. L'affitto medio pagato è di 125-130 euro al mese.

Il nuovo regolamento

La principale novità è che per la prima volta il bando sarà sempre aperto, con una piattaforma online con cui il cittadino potrà fare istanza in ogni momento, mentre la graduatoria verrà rivista ogni anno. Attualmente, invece, la graduatoria scorre, per quanto lentamente, sulla base di dati risalenti al 2019. Una volta fatta la domanda avrà validità 4 anni. “In questo modo il regolamento diventa flessibile e in grado di seguire i cambiamenti, a volte repentini, del quadro socio-economico della famiglia”, rileva l'assessora al Welfare Barbara Rossi. Il nuovo bando sarà pubblicato appena realizzata la piattaforma per le istanze.

Non lo vede come uno strumento rigido il sindaco Gian Luca Zattini: “Interverremo sul regolamento ogni volta che sarà necessario e ci saranno novità e cambiamenti sociali. Dà più attenzione alle fragilità e lo metteremo alla prova dei fatti”. Altro obiettivo dell'amministrazione è di ridurre il più possibile gli immobili non utilizzati, in attesa di ripristino: “E' evidente che non si riesce a mantenere il patrimonio immobiliare solo con i proventi degli affitti, per cui ci mettiamo risorse del Comune. Non possiamo permetterci di non usare tutti gli immobili in un momento in cui c'è la difficoltà ad avere una casa anche nel mercato privato”. Zattini, infine, ricorda che “in Consiglio comunale c'è stato un clima costruttivo e, pur con alcune differenze, si è condiviso l'impianto del regolamento”. Il nuovo regolamento è stato infatti approvato con il solo voto contrario di Federico Morgagni (Forlì e co) e con l'astensione del Pd, che si è visto approvati dalla maggioranza anche alcuni emendamenti.

I punteggi

Il sistema di punteggio, basato su una scala con massimo 100 punti, prende in considerazione le condizioni oggettive del richiedente, come il disagio abitativo (25 punti) e le condizioni economiche (20 punti), ma anche quelle soggettive, come presenza di soggetti anziani, figli minorenni, disabili, donne vittime di violenza etc (35 punti). C'è poi il criterio della residenzialità, con 15 punti, con 1 punto per ogni anno di residenza sul territorio. Viene infine introdotto un nuovo criterio della permanenza nella graduatoria per le case popolari (5 punti), per dare un punteggio a chi da più tempo chiesto la casa senza mai ottenere l'assegnazione.

Si fanno più rigidi anche i criteri di esclusione, tra cui coloro che sono debitori di Acer in precedenti assegnazioni, i quali potranno fare nuova domanda solo dopo due anni dall'estinzione del debito maturato. Fuori dalle case popolari anche chi si rende protagonista di fatti illeciti. Stop, infine, al meccanismo che trasformava in definitive le assegnazioni straordinarie in situazioni di grave emergenza abitativa, che avranno durata di massimo 4 anni.

“La modifica del bando per le case popolari era un impegno politico che avevamo preso da tempo e un obiettivo di mandato del sindaco, teniamo conto delle esigenze e della qualità della vita dei cittadini, ma con un occhio al rispetto della legalità”, commenta il vicesindaco Daniele Mezzacapo, che ha attuato il progetto 'Case sicure' assieme ad Acer, volto a reprimere gli abusi nell'uso degli alloggi pubblici, ma anche per controllare più strettamente quegli inquilini che provocano disagio all'interno degli stabili Erp. “Dobbiamo intervenire contro gli atteggiamenti delinquenziali, a volte proprio mafiosi, per la tranquillità degli altri condomini e ripristinare la legalità”, fa eco Zattini.

I progetti in corso

Acer, l'ente che gestisce le case popolari, nel corso di quest'anno e in previsione per i prossimi anni ha in gestione interventi per oltre 23 milioni di euro a Forlì: si va dagli 8,3 milioni erogati dal Commissario alla ricostruzione per gli edifici lesionati dall'alluvione, ai 6,5 milioni per la costruzione di 28 nuovi alloggi in via Autoparco (di Stato, Regione e Comune), per passare ai 5,3 milioni di euro per il cappotto termico e la riqualificazione di diversi stabili Erp (via Tramazzo, via Massarenti, via Corbari) e ai 2,5 milioni per lo stabile di via del Portonaccio (riqualificazione dello stabile e della rimessa). “Grazie alle riqualificazioni energetiche, gli assegnatari vedranno ridursi a un terzo i costi sostenuti per le utenze”, commenta il vice-presidente di Acer Gianni Bisulli.