Nuovo regolamento dei quartieri, elezioni previste a settembre

Riprende il cammino amministrativo del nuovo regolamento che deve riformare i quartieri. Dopo lo stop dello scorso autunno e la stesura di un nuovo testo per il funzionamento dei quartieri (che attualmente sono oltre quaranta), è l'assessore alla Partecipazione Andrea Cintorino a indicare i nuovi tempi. Lo fa in risposta ad un question time di Elisa Massa, consigliera Pd. “Mercoledì si terrà la riunione con i coordinatori di zona, a cui è stato già inviata la bozza del nuovo regolamento, con possibilità di modifiche. Ci siamo posti la scadenza dell'ultimo consiglio di maggio per l'approvazione del regolamento, per poter andare alle nuove elezioni a settembre per i quartieri”. Protesta, nella sua replica Elisa Massa: “L'immobilismo su questo tema non è dovuto al Covid, è che non c'è volontà di arrivare ad una valorizzazione dei comitati di quartieri”.