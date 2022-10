Ecco il nuovo regolamento delle attività rumorose: gli orari consentiti per cantieri, giardinaggio, autolavaggi e feste

Con 18 voti favorevoli e sette astenuti il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento delle attività rumorose, che di fatto dà la possibilità ai pubblici esercizi di ampliare gli orari degli eventi musicali. La stesura del nuovo regolamento, ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Petetta, è avvenuta "attraverso un percorso condiviso con Arpae, gli uffici comunali interessati e le associazioni di categoria. Il nuovo testo prevede modifiche e rivalutazioni su diversi segmenti di interesse quali cantieri edili, anche temporanei e mobili, manifestazioni, attività agricole, siti occasionali e altre particolari attività o sorgenti sonore".

Ma quali sono le novità più significative: per quanto riguarda i pubblici esercizi potranno organizzare le serate dalle 16 anzichè dalle 18, con limite fino alle 23 nelle giornate di domenica, lunedì e martedì e fino alle 24 nei restanti giorni. Si potrà quindi fare "rumore" per quattro ore consecutive anzichè tre come nel passato. Inoltre i pubblici esercizi avranno la possibilità di ricevere la deroga per 30 giorni all’anno e non più 16. Limitatamente alla giornata del 31 dicembre, la fascia oraria si protrae sino alle ore 4 del giorno successivo.

Il nuovo regolamento include anche casi specifici per i siti dedicati alle manifestazioni: ad esempio per il Palafiera e il Villa Romiti sono previsti dieci concerti in ogni singola struttura, mentre in Piazza Saffi si prevedono 3 concerti per oltre mille persone e dieci per oltre 200. Ai siti di interesse la tabella include l'Arena San Domenico, la Casa della Legalità, la Fabbrica delle Candele e Villa Saffi.

Cantieri

Per quanto riguarda i cantieri, le attività rumorose saranno consentite anche il sabato pomeriggio (è necessario comunicare le attività entro i limiti previsti dal regolamento almeno 20 giorni prima). L’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle 7 alle 20, mentre le "lavorazioni disturbanti", quali escavazioni, demolizioni e l’impiego di macchine operatrici di mezzi d’opera, nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari e gru potranno essere svolte dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 nel periodo dal primo giugno al 30 settembre, mentre dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 dal primo ottobre al 31 maggio. Non sono posti vincoli d’orario per i cantieri con durata non superiore a cinque giorni lavorativi, per i cantieri che distano almeno 200 metri dagli edifici residenziali circostanti e per i cantieri itineranti con permanenza nello stesso luogo non superiore a cinque giorni.

Giardinaggio

L’utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle 8.30 alle ore 13 e dalle 15 alle 21. Nei giorni prefestivi e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20. "Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l’inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica", si legge nel documento.

Allarmi antifurto

Per quanto riguarda i sistemi di allarme acustico antifurto, "devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l’emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l’emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema d’allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente".

Autolavaggio

Lo svolgimento dell’attività d’autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l’impiego d’apparecchiature rumorose (aspiratori automatici e lavajet) è consentito nei giorni feriali dalle 7 alle 22. e nei giorni festivi dalle 9 alle 22 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.