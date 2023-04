Apre una nuova hamburgheria allo stadio: "Far vivere l'area non solo quando ci sono le partite"

Forlì si anima con una nuova hamburgheria, che prenderà sede allo stadio di Forlì. Lo scopo è quello di vivacizzare l'area antistante lo stadio fuori dagli appuntamenti sportivi, e godersi l'area verde che lo circonda. Apre giovedì il “Serial Burgher”, che ha stretto un accordo con il Forlì Calcio per fruire degli spazi del bar e dell'annessa cucina. Una trentina di posti all'interno, ma molti di più all'esterno.

“Spesso si sente parlare di come gli stadi di calcio debbano vivere durante tutta la settimana grazie ad attività parallele o alternative a quelle sportive. Questo accade a Forlì, anche grazie a Serial Burgher dei due soci forlivesi Alex Caminati e Marco Conti. Un nuovo ristorante presente all’interno dello stadio, vicino al bar della tribuna, con ampio e comodo parcheggio”, rende noto l'accordo il Forlì Calcio in una nota. Sarà aperto attualmente il giovedì, venerdì e sabato dalle 18.30 alle 22.00. Giovedì 27 alle 19 si svolgerà l’inaugurazione aperta a tutti. Saranno presenti alcuni rappresentanti delle giovanili biancorosse e alcuni Galletti della prima squadra.

“Nasciamo come hambugheria itinerante – spiega Caminati – ed ora ci fermiamo in sede fissa. La nostra caratteristica sono gli ingredienti, dato che ci riforniamo da macellai e panifici di fiducia locali. Il nostro menu avrà un taglio barbecue/americano. E ci sarà una coesione molto intensa con il Forlì, con le giovanili e la possibilità di menù dedicati”.

Dopo l'avvio si parte subito con una festa della birra, prevista per il 26-28 maggio. Non solo cena sul posto, ma anche consegna a domicilio e asporto. “Una nuova casa per tutti gli sportivi biancorossi che vivono i campi di Viale Roma e non solo. Il Forlì Football Club è entusiasta di poter ospitare nelle proprie strutture questa nuova realtà”, aggiunge il Forlì Calcio.

“Come allestimenti il bar è di taglio bianco-rosso con i suoi arredi, le sciarpe, le maglie storiche. L'impronta del ristorante, invece, sarà la più caotica possibile: si va dai cartelli stradali ai vecchi macinacaffè, il desiderio è di fare un locale allegro che manca in città”.