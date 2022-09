La Corte riparte con un ristorante all'insegna di cinema, manga, cartoons e videogames: in una parola, nerd

L'imprenditore Riccardo La Corte ci riprova e lancia un nuovo format della ristorazione, dopo la grande fortuna del suo 'America Graffiti', nato in via Costanzo II nel 2008, marchio poi ceduto nel 2017 al gruppo Cigierre (attualmente ci sono 37 ristoranti in giro per l'Italia, di cui alcuni nel Forlivese restati sotto la diretta proprietà di La Corte). Il nuovo format prende il nome di 'Nerd diner pizza' e guarda al mondo dei giovani, dei fumetti, i manga in particolare.

“L'idea mi è venuta da Kazuma, aperto nel 2018 a Cesena, un altro mio negozio specializzato in manga e fumetti, ma da cui però il nuovo ristorante è del tutto slegato”, spiega La Corte. Il negozio è diventato centro di una comunità di giovani, amanti dei fumetti, del gaming e proprio ai giovani guarda il nuovo format che vede arredamenti, musiche e atmosfere dedicate a quel mondo, principalmente dagli anni '80 in poi: “Ci sono Goldrake e Gundam, simbolo della generazione di mezz'età fino ai cartoni animati più attuali”, esplicita La Corte. Quindi tanto cinema, tanto manga, cartoni animati, cosplay, videogames: in una sola parola 'Nerd'. Da qui il nome dell'insegna 'Nerd diner pizza'.

Un marchio replicabile come America Graffiti? “Per ora apriamo questo locale, poi vedremo”. Il nuovo ristorante ha aperto a Forlimpopoli, su una superficie di 500 mq di cui 300 circa di sala, di fianco all'ingresso del cinema Cineflash. Di fatto è quasi un raddoppio, visto che dalla parte opposta dello stesso ingresso resta l'America Graffiti, sempre di 'Big Boss'. “America Graffiti resta per una ristorazione veloce, pre-cinema o post-cinema, hambuger e patatine, il Nerd Diner Pizza è invece un locale con servizio al tavolo, per i compleanni magari, dove si può fare serata completa”, spiega la differenza tra le due proposte.

Nel menù 4 tipi di pizza (tegamino, pinsa romana, alla pala e la classica tonda), ma per esempio anche primi romagnoli, e poi cotolette con diverse farciture, fritture, costine, galletto e l'immancabile hambuger. Anche nel menù, insomma, un richiamo ai giovani, strizzando però l'occhio anche al resto della famiglia che magari accompagna, per esempio con i primi romagnoli fatti in casa. Il nuovo locale è già aperto da qualche giorno (per ora con orario 19-23), ma il vero e proprio debutto è previsto per sabato, quando si terrà una festa cosplay nel pomeriggio.