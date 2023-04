Un viaggio culinario dal Nord al Sud America: La Corte apre un nuovo ristorante in Riviera

Nuova avventura per l'imprenditore della ristorazione Riccardo La Corte. Il creatore della catena "America Graffiti", insieme a Cinzia Daltri, si è tuffato in un nuovo progetto affiancato dai collaboratori storici Chiara Vasini e Luis Torres, aprendo a Milano Marittima il "Puerto Loco", in via Leoncavallo 3. Si tratta, spiega La Corte, di "un nuovo progetto che prevede proposte di cibo che variano dal Nord al Sud America".

Chi entra al "Puerto Loco" inizia un "viaggio che va dal Main a New Orleans passando per il Messico per poi toccare la Colombia, il Cile e il Perù. La a maggior parte dei piatti sono a base di pesce come le steampot di crostacei oppure i crab cake, ma si potranno degustare anche Burritos di camarones ceviche ed empanadas". Nel locale, conclude La Corte, si potrà quindi trovare "un menù ricco di proposte, grazie all’arte culinaria di chef Luis e la passione e la simpatia di chiara e Cinzia. Accoglieremo i nostri clienti in una atmosfera allegra e confortevole, con la presenza anche di una Flamingo Room".

La Corte di recente ha lanciato un nuovo format della ristorazione, dopo la grande fortuna del suo 'America Graffiti', nato in via Costanzo II nel 2008, marchio poi ceduto nel 2017 al gruppo Cigierre (attualmente ci sono 37 ristoranti in giro per l'Italia, di cui alcuni nel Forlivese restati sotto la diretta proprietà di La Corte). A Forlimpopoli, su una superficie di 500 metri quadrati, di cui 300 circa di sala, di fianco all'ingresso del cinema Cineflash, ha aperto il "Nerd diner pizza", guardando al mondo dei giovani, dei fumetti, i manga in particolare.