Liceo Classico, problema freddo risolto: al Palazzo Studi entra in azione il nuovo scambiatore di calore

Entra ufficialmente in funzione il nuovo scambiatore di calore nel Palazzo Studi che comprende le due scuole medie "Sforza" e "Palmezzano" e il Liceo Classico "Morgagni", recentemente finanziato con risorse comunali per un importo superiore a 150mila euro. "Si tratta di un intervento che avevamo anticipato nei mesi scorsi e che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione e potenziamento della centrale termica del Palazzo Studi", dichiarano l'assessora alle Politiche Educative Paola Casara e l’assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani.

"I lavori, in ragione della necessità di bloccare l’impianto di riscaldamento per una decina di giorni, sono stati eseguiti durante il periodo natalizio e hanno interessato tutto lo stabile, non solo il Liceo Morgagni, ma anche le scuole medie Marco Palmezzano e Caterina Sforza - precisano Casara e Cicognani -. La potenza maggiorata dello scambiatore, come previsto, porterà al soddisfacimento del comfort termico, distribuendo calore in tutte e tre le scuole. Non solo, grazie a questo intervento contiamo di ottenere una maggiore efficienza energetica dell’impianto e minori costi di gestione. Di fatto, già da sabato per il Liceo e da lunedì prossimo per gli altri due istituti, nei locali e nelle aule di tutto lo stabile si registreranno temperature a norma di legge".

"Con grande senso di responsabilità e attraverso un dialogo continuo con la dirigenza scolastica, il Comune ha messo in campo negli ultimi due anni diverse azioni di emergenza, interventi manutentivi, controlli e pulizie dell’intero impianto tese a ridurre il più possibile i disagi connessi a un sistema di distribuzione del calore molto vecchio, presente all’interno di un edificio grande e vincolato - concludono -. Siamo sempre intervenuti puntualmente per risolvere situazioni di crisi e lo abbiamo fatto facendoci carico delle problematiche di tutto l’immobile, senza alcuna distinzione di competenza".