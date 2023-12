Ennesimo valzer di segretari comunali: torna Luca Uguccioni, è il quarto in cinque anni

Nuovo ed ennesimo turn-over per la figura del Segretario Comunale. Si tratta infatti del quarto segretario che entra in servizio nel corso della consiliatura, dal 2019. Per altro si tratta di un ritorno, perché a tornare al vertice amministrativo dell'ente è Luca Uguccioni, che era stato segretario generale del Comune nel periodo tra aprile 2018 e giugno 2019. Uguccioni sostituisce Rita Milaneschi, che era in servizio da gennaio 2022.

Uguccioni è stato presentato nel corso del Consiglio comunale di oggi pomeriggio, giovedì, mentre l'uscita di Milaneschi è stata motivata dalla presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni “per motivi professionali e un riavvicinamento a casa, in Toscana”. Uguccioni ha ricoperto il ruolo di segretario generale dei Comuni di Cesena, Forlì, Pesaro, Bologna ed il ruolo congiunto di segretario e direttore generale della Provincia di Forlì-Cesena e della Provincia di Pesaro e Urbino.

Prima di Milaneschi, sotto l'amministrazione di Zattini, erano stati segretari comunali Luca Canessa e Giorgio Musso, oltre a quasi un anno e mezzo di posto vacante. Quello di Uguccioni è quindi il quarto nome per una casella cruciale per la gestione dell'ente, dal momento che rappresenta l'apice della struttura amministrativa dell'ente, formato da centinaia di dipendenti, nonché il garante della legittimità degli atti amministrativi. C'è da dire che il sindaco Gian Luca Zattini si è sempre appoggiato all'assessora Maria Pia Baroni - esperta persona di sua fiducia ed ex segretaria comunale lei stessa - per districarsi nel ginepraio delle tantissime leggi che regolano la pubblica amministrazione comunale.