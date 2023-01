"Un punto di ascolto alla ricerca di una via per il benessere": apre in vallata un nuovo studio di psicologia

Un nuovo studio di psicologia nella Vallata del Bidente. Stefania Baldassarre, che da 25 anni esercita la professione, ha scelto Santa Sofia per aprire un punto di ascolto, in via Nefetti 66/A. Diversi sono stati gli ambiti in cui la dottoressa Baldassarre ha svolto la propria professione: ha effettuato colloqui di sostegno psicologico rivolti a minori, adulti, coppie e famiglie negli studi di Santa Sofia e di Forlì, ha lavorato in ambito scolastico occupandosi di supportare i ragazzi in difficoltà, realizzando incontri formativi di gruppo con i genitori e gli insegnanti e in qualità di docente di orientamento scolastico.

Tra le varie esperienze, ha svolto attività di docente nei moduli di comunicazione e socializzazione all'interno di corsi presso vari enti di formazione professionale e ha prestato servizio per il Comune di Forlì, tramite un incarico professionale di psicologa, effettuando colloqui individuali ai lavoratori con disagio psichico inseriti nelle cooperative sociali e progettando percorsi di riabilitazione in collaborazione con gli operatori del Csm e del Sert. La serenità del paziente è l'unico obiettivo dei percorsi psicologici gestiti dalla dottoressa Baladssarre, che svolge con passione e motivazione il proprio lavoro: “Ogni percorso - spiega la dottoressa - dovrebbe offrire uno spazio di ascolto privo di giudizio, uno spazio dove la persona possa esprimere liberamente ciò che pensa e sente. Questo ascolto unito all'empatia diventa il ponte tra due persone che cercano una nuova via per il benessere”.

“Il territorio comunale di Santa Sofia si arricchisce grazie alla presenza del nuovo studio di psicologia della dottoressa Stefania Baldassarre - commenta il sindaco Daniele Valbonesi -. Guardiamo con ottimismo ad ogni nuova iniziativa privata che si avvia a Santa Sofia e, in questo caso, lo facciamo con la consapevolezza che si tratta di un servizio molto importante per i cittadini di Santa Sofia e della Val Bidente in generale: il benessere psicologico, oltre a quello fisico, è fondamentale e permette di migliorare la qualità di vita delle persone. Il fatto che ci sia uno studio di riferimento per gli abitanti del territorio completa l'offerta dei servizi disponibili".