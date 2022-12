Via Bertini è la strada dei supermercati: inaugurato il nuovo punto spesa

Una volta quello spazio ospitava un deposito di pellicce. Ora c'è un supermercato. Ha inaugurato infatti l'Eurospin, sorto nell'area tra via Bertini e via Pandolfa. Il punto vendita, della dimensione di circa 1.500 metri quadri, si trova a pochi passi dal supermercato Md, sorto a ridosso del sottopasso ferroviario. L'Eurospin si va così ad aggiungere al Crai e alla discount In's di via Balzella, che si trovano distanti poche centinaia di metri, e ad altri due supermercati aperti negli ultimi anni nella zona: Aldi sempre in via Bertini e Famila in via Andrea Costa. Nel raggio di poco più di un chilometro ci sono quindi cinque punti per fare la spesa.

La costruzione del punto vendita fresco d'apertura aveva sollevato le perplessità delle associazioni di categoria del commercio Confesercenti e Confcommercio, che avevano evidenziato proteste per il carico di traffico causato dall'affollamento di troppi supermercati nella stessa zona. "Lungo l’asse di via Bertini si sta concretizzando la peggiore espressione di indirizzi urbanistici della lunga storia di Forlì, frutto di scelte a dir poco scellerate della precedente amministrazione, che la nuova amministrazione pare intenzionata ad agevolare", fu il commento di Confesercenti e Confcommercio. L'Eurospin di via Bertini sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30, mentre la domenica alle 8.30 alle 20.