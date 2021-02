Nuovo volto negli uffici della questura: si è insediato il nuovo vicario del questore Carmela Lucà

Un nuovo volto negli uffici della Questura di Forlì-Cesena. Si è insediato il nuovo vicario del questore Carmela Lucà, primo dirigente della Polizia di Stato, subentrata a Domenico Farinacci, trasferito con il medesimo incarico alla Questura di Padova. Collaborerà con il questore Lucio Aprile nella gestione di tutte le problematiche attinenti alla sicurezza pubblica nella provincia di Forlì-Cesena. A lei, che conosceva da molti anni per pregresse esperienze lavorative comuni, il questore dà "un affettuoso benvenuto", augurandole 2una positiva e fruttuosa permanenza in questo territorio".

La carriera in Polizia

Proveniente dalla Questura di Isernia, Lucà, siciliana di origine, vanta un curriculum di notevole peso. Laureata in giurisprudenza nel 1989, ultimata la frequenza del corso per vice commissari della Polizia di Stato, è stata destinata al Compartimento di Polizia Postale dell’Emilia-Romagna, due anni dopo assegnata alla questura di Reggio Calabria, prima come vice dirigente della Divisione Anticrimine e poi come dirigente la Sezione Investigativa Antimafia della Squadra Mobile.

Ha prestato servizio nelle questure di Messina, Pavia, Teramo e, promossa primo dirigente nel 2012, ha lavorato, con diversi incarichi, alle Questure di Chieti, Pescara e infine, con le funzioni di Vicario, a Isernia prima di approdare a Forlì. Specializzata in analisi criminale delle indagini antidroga, sui reati in danno di minori e nell’approccio alle vittime della violenza di genere, ha ottenuto, nel corso della sua carriera, numerosi riconoscimenti, a testimonianza del grande impegno profuso.