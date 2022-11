Inverno alle porte: anche sulla Tangenziale di Forlì sta per scattare l'obbligo di catene

Dal 15 novembre scatta l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Sul tratto appenninico dell'E45 l'obbligo è invece già in vigore dal primo novembre tra gli svincoli di Canili (chilometro 162+698) e Sarsina Nord (chilometro 195+000) fino al 30 aprile. L'obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli. L'ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada).

Gli obblighi sulle statali in provincia

Fino al 15 aprile l'obbligo riguarda l'E45 da Sarsina (chilometro 195+000) fino a Ravenna (chilometro 250+565); tratti saltuari della via Emilia tra il chilometro 0 a Rimini e il chilometro 255+568 in provincia di Piacenza (confine regionale); lungo la strada statale 67 “Tosco Romagnola” da Osteria Nuova (confine regionale al chilometro 142+269) al chilometro 187+890 in provincia di Forlì Cesena e dal chilometro 195+700 al chilometro 213+511 a Ravenna e dallo svincolo di Classe (chilometro 217+277) al chilometro 232+377; lungo la strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”; lungo la strada statale 726 “Tangenziale di Cesena” dal chilometro 22+361 al chilometro 31+980; e sulla strada statale 727 “Tangenziale Di Forlì” dal chilometro 0+000 al chilometro 7,285 e la statale 727 Bis “Tangenziale Di Forlì” dal chilometro 0 al chilometro 7+962-