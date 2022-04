Obbligo vaccinale per gli over 50, arrivano le multe

L’Agenzia delle Entrate ha iniziato ad inviare le comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio ai cittadini e alle cittadine, con più di 50 anni, che non hanno provveduto a vaccinarsi contro il Covid-19, nei tempi stabiliti.

"Federconsumatori Provincia Forlì-Cesena APS comunica alle persone che hanno già ricevuto, o riceveranno, tale comunicazione, che entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, possono provare a bloccare il procedimento a loro carico, al fine di evitare la sanzione pecuniaria. Federconsumatori Provincia Forlì-Cesena APS informa e invita tutti coloro che hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione vaccinale, nei tempi stabili, ma hanno ugualmente ricevuto la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, di rivolgersi per assistenza, presso le nostre sedi di Forlì e Cesena: - Forlì via Pelacano 7, tel. 0543 371170 e Cesena via Tito Maccio Plauto 90, Tel. 0547 642134" si legge in una nota di Milad Jubran Basir, Presidente Federconsumatori della Provincia Forlì – Cesena APS