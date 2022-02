Obesità e gastroplastica verticale endoscopica: eseguiti tre interventi sotto la supervisione dell'esperto mondiale Ivo Boskoski

L'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì ha ospitato una giornata formativa dedicata all'endoscopia bariatrica. Il dottor Ivo Boskoski, della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, insieme ai dottor Alberto Zaccaroni, Andrea Lucchi, Giuseppe Benati e Carlo Fabbri, ha introdotto il tema delle procedure endoscopiche bariatriche. All'incontro hanno partecipato i team bariatrici di Forlì e Riccione e, durante la giornata formativa, si è discusso di trattamenti terapeutici dell’obesità patologica, ma anche dell’importanza del team multidisciplinare dedicato e della rete nutrizionale integrata in Ausl Romagna.

In una sala operatoria dell’ospedale forlivese (in collegamento con la Sala Pieratelli, dove erano presenti i corsisti) sono stati eseguiti tre casi di gastroplastica verticale endoscopica (Endoscopic Sleeve Gastroplasty, Esg) in pazienti affetti da obesità patologica, sotto la diretta supervisione del dottor Boskoski. Tutti i casi clinici sono stati valutati all’interno del percorso dedicato multidisciplinare bariatrico dell’ Ospedale “Morgagni- Pierantoni”.

"L’intervento - spiega Fabbri - consiste in una procedura endoscopica che, attraverso un particolare sistema di sutura “over the scope”, permette di ridurre le dimensioni dello stomaco, con il duplice risultato di un rallentato svuotamento gastrico e un precoce senso di sazietà". "Il dottor Boskoski – aggiunge Zaccaroni - oltre ad assistere gli endoscopisti diretti dal dottor Fabbri nell'esecuzione di tre endoplicature gastriche, ha reso partecipi i medici romagnoli non solo delle note di tecnica ma anche dei risultati e del trattamento post procedura di questi pazienti. Il team bariatrico forlivese, composto da Melissa Righi, Grazia La Pietra, Caterina Marfisi, Dario Bettini, Giuseppe Benati e Carlo Jung, si è invece dedicato alla preparazione dei pazienti".