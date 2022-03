Occupano alloggi comunali in via Andrelini: quattro persone denunciate

La Polizia Locale forlivese prosegue nei controlli mirati al contrasto del fenomeno di degrado urbano, in particolare nel centro storico cittadino. Tra gli episodi degli ultimi giorni si segnala l'intervento in alcuni alloggi comunali di via Andrelini, dove sono state individuate quattro persone di origine tunisina che li avevano occupati arbitrariamente e sprovvisti di autorizzazione. Per questo sono stati allontanati e denunciati alla magistratura per il reato di "invasione di terreni ed edifici".