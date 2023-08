Occupazione abusiva, spaccio e ricettazione nelle case popolari: 4 persone denunciate

Non si ferma l'azione della Polizia Locale di Forlì a tutela dei cittadini che abitano nelle case popolari. Come riferisce il vicesindaco Daniele Mezzacapo, "in circa 6 mesi abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni riguardanti immobili di proprietà comunale e gestiti da ACER". Dal primo gennaio del 2023 gli agenti della Polizia Locale hanno evaso 49 fascicoli, effettuato 146 sopralluoghi contestando 6 verbali per violazioni al Regolamento Comunale di civile convivenza e denunciando in tutto 4 persone.

Nel particolare, sono state denunciate 2 persone per l'occupazione abusiva di edifici pubblici e ricettazione. Una persona, residente per l'appunto in un immobile popolare, è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti, mentre un'altra è stata denunciata per furto. "Al vaglio di questa amministrazione ci sono molte nuove azioni che intendiamo intraprendere dal mese di settembre per continuare a garantire condizioni di vita sane nei nostri immobili", conclude il vicesindaco Mezzacapo.