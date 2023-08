Avevano occupato l'hotel a pochi passi dal centro chiuso da alcuni anni: scatta il blitz dei Carabinieri

I sospetti iniziavano a diffondersi in paese: nottetempo si intravedevano fioche luci dietro alle finestre inspiegabilmente aperte e si percepiva una frequentazione ingiustificata perché l'hotel, praticamente a due passi dal centro, è chiuso al pubblico da alcuni anni. Mercoledì i Carabinieri di Castrocaro Terme e Terra del Sole sono perciò intervenuti, accompagnati dal proprietario della struttura, per un controllo dell'immobile risoltosi con uno sgombro vero e proprio dal momento che nelle ultime settimane l'edificio era effettivamente diventato un improvvisato alloggio per giovani irregolari sul territorio. L'operazione, scattata in mattinata, ha permesso di identificare gli occupanti che si erano intrufolati nonostante gli accorgimenti antintrusione, allontanando alcuni abusivi che utilizzavano i locali in condizioni igieniche proibitive. Gli uomini dell'Arma non hanno incontrato particolari resistenze durante l'attività e la proprietà si sta impegnando a rinforzare la chiusura degli accessi onde evitare il reiterarsi di simili episodi.

"Ringrazio a nome dell'amministrazione la Stazione dei Carabinieri di Castrocaro Terme e Terra del Sole - plaude il sindaco Francesco Billi - per aver risolto una situazione molto delicata che iniziava a destare motivate preoccupazioni fra la gente e gli esercizi commerciali. Allo stesso modo ringrazio la proprietà dell'immobile per la collaborazione. Nelle ultime settimane non sono mancati i momenti di coordinamento con l'Arma e con gli agenti di Polizia Locale per intensificare i controlli sul territorio e monitorare alcune situazioni particolari che sono giunte all'attenzione delle forze di pubblica sicurezza. A tal proposito rinnovo l'invito a segnalare sempre alle autorità competenti episodi o movimenti sospetti al fine di poter effettuare le verifiche opportune e promuovere gli interventi necessari. Ricordo inoltre che da inizio anno ospitiamo nella nostra caserma anche i Carabinieri Forestali con i quali abbiamo avviato una proficua collaborazione".