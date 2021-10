Oculistica, in centinaia da tutt'Italia a Forlì per il Congresso nazionale della Sipe

Forlì ha ospitato venerdì il ventisettesimo Congresso nazionale della Sipe, società Iitaliana di perimetria e diagnostica per immagini . "Più dì centotrenta partecipanti - spiega il dottor Giacomo Costa, direttore della Unità Operativa di Oculistica di Forlì - tra medici e tecnici ortottisti provenienti da tutta Italia, hanno seguito i lavori congressuali. I focus principali sono state le moderne tecniche dì imaging e la chirurgia della patologia glaucomatosa".

La società Iitaliana di perimetria e diagnostica per immagini (Sipe) è un’associazione scientifica senza scopo di lucro che costituisce la sezione italiana della International Perimetric Society e che riunisce gli studiosi, i ricercatori e tutti coloro che coltivano particolare interesse nei confronti della Perimetria (la disciplina che si occupa di tutti gli aspetti pertinenti lo studio del Campo Visivo) e della Diagnostica per Immagini (da intendersi, nel presente ambito specifico, come la disciplina che si occupa dello studio delle modificazioni che si manifestano a livello della papilla ottica e delle fibre nervose retiniche in varie condizioni oculari, in particolare nell’ipertensione oculare e nel glaucoma).