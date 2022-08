Offerta formativa scolastica, a Bertinoro si continua a puntare su ambiente e attività all'aperto

Il Comune di Bertinoro contribuisce a programmare e finanzia le attività del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Paolo Amaducci. Per il prossimo anno scolastico l'amministrazione comunale, in accordo con la dirigente scolastica e i docenti, ha deciso di continuare a promuovere prioritariamente attività nell'ambito delle seguenti aree tematiche: Outdoor Education (progetti in natura, esperienze della scuola all’aperto nei giardini, laboratori e lettura a tema, scoperta del mondo rurale e della fattoria, creazione e cura di orti per una alimentazione sana e consapevole); Ambiente e consumo consapevole (attività a salvaguardia delle risorse naturali, mobilità sostenibile, riciclo dei rifiuti, tutela delle acque, adattamento ai cambiamenti climatici).

Spiega l'assessora Londrillo alle politiche educative: " Le associazioni, le cooperative e gli organismi non lucrativi interessati a presentare dei progetti per le classi di ogni ordine e grado del nostro Istituto Comprensivo dovranno aderire all'avviso pubblicato nel sito del Comune di Bertinoro entro il 29 agosto. Le attività proposte potranno essere gratuite o a pagamento. La valutazione delle proposte sarà effettuata da una idonea Commissione composta da rappresentanti dell’Ufficio Scuole del Comune e da almeno un insegnante per ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro. Da molti anni a Bertinoro si promuove l'Outdoor Education nella fascia 0/6 e ora abbiamo l'ambizioso progetto di estendere questa filosofia pedagogica anche negli altri ordini scolastici".

Aggiunge la Sindaca Gessica Allegni “In questi anni, grazie al lavoro Assessora Londrillo e degli uffici, abbiamo investito molto in questo genere di progettualità, che ci hanno consentito di coinvolgere le varie realtà associative del territorio, contribuendo alla formazione di una cittadinanza attiva, attenta alla cura e all’attenzione per l’ambiente. Continueremo anche coi progetti che ci vedono, insieme all’Istituto Comprensivo, lavorare su temi culturali e sociali. Colgo l’occasione per ringraziare la Dirigente e tutto il corpo insegnanti per la sensibilità dimostrata e l’impegno profuso”.