Opportunità di lavoro: il Comune di Forlimpopoli cerca un cuoco a tempo determinato

Il Comune di Forlimpopoli ha messo a bando, tramite il Centro per l'impiego di Forlì-Cesena, un posto da cuoco per la cucina comunale centralizzata. In particolare la persona selezionata dovrà occuparsi della preparazione dei pasti per i bambini delle Scuole di ogni ordine e grado (dal nido alla scuola media) e della pulizia dell’attrezzatura da cucina, postazione di lavoro e ambienti di cucina.

La prova di idoneità consisterà in una prova pratica attitudinale comprendente la preparazione di un piatto per un bambino (fascia di età 3 – 13 anni), tratto dalle tabelle dietetiche predisposte dall'Ausl competente, nel riordino e pulizia del piano di lavoro e in un colloquio sulle conoscenze di base delle funzioni svolte all’interno di una cucina centralizzata.

L’incarico è a tempo determinato per presumibili 10 mesi (da settembrea giugno 2022), con orario pieno per 36 ore settimanali.

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma telematica all’indirizzo indicato nel sito web https://www.agenzialavoro.emr.it/forli cesena/servizi/per-le-persone/art- 16/elenco-delle-aste-art-16-aperte che sarà attivo solo dalle 9 di lunedì 26 luglio alle 13 di venerdì 30 luglio.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito: Richiesta cod. 4743-2021 Comune di Forlimpopoli - profilo richiesto un Cuoco/a a tempo determinato — Agenzia regionale per il lavoro (agenzialavoro.emr.it)