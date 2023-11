Offese, botte e minacce, quattro donne vittime di un amore malato. E in due casi il timore di sporgere denuncia

Due casi di violenza domestica ed altrettanti di "stalking". Sono quattro i provvedimenti di ammonimento firmati dal questore Claudio Mastromattei nei confronti di quattro uomini, attualmente o in passato legati da relazioni di convivenza. In due casi le vittime, malgrado abbiano subìto offese, minacce, botte e lesioni, non hanno deciso di sporgere denuncia. Nel dettaglio, il questore ha ammonito per "condotte di violenza domestica" due quarantenni forlivesi che, in più circostanze, nel corso di litigi tra le mura di casa, durante le quali si è reso necessario l'intervento degli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale, hanno offeso e picchiato la propria compagna, provocando in un caso lesioni nei confronti della convivente, che non ha sporto denuncia.

Sono stati notificati due ammonimenti per “stalking”, su richiesta delle parti vittime, nei confronti di altri due uomini, rispettivamente, un trentenne forlivese ed un quarantenne autotrasportatore residente in Campania, che, non accettando la fine della relazione, hanno messo in atto azioni persecutorie nei confronti delle ex compagne, arrivando, addirittura, a compiere atti di autolesionismo oltre ad aver inviato ripetuti messaggi di minacce e offese e messo in atto comportamenti ripetuti e molesti, anche nel cuore della notte, ingenerando stati di ansia nella vittima.