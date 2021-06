"Ogni Comune raccoglie i fondi per la propria protezione civile": Forlimpopoli dà l'alt a Bertinoro

Il Comune di Forlimpopoli non sostiene né partecipa alla raccolta fondi "Progetto del cuore", volta a sostenere attività di volontariato sociale e alla concessione di un mezzo attrezzato per la Protezione Civile "Il Molino" di Bertinoro. Lo spiega in una nota il municipio forlimpopolese. "Contattata dall'agenzia che si occupa del progetto, l'amministrazione ha dichiarato di non essere interessata a partecipare per tutta una serie di ragioni tra le quali il fatto che la Protezione Civile di Forlimpopoli ha già in atto delle proprie iniziative e delle proprie raccolte fondi alle quali il Comune artusiano dà, da sempre, pieno e completo sostegno", spiega il comunicato del Comune.

"Il tessuto economico e sociale di Forlimpopoli si dimostra sempre generoso e partecipativo nelle iniziative di solidarietà e sostegno alle persone in difficoltà e numerosi sono i progetti in cui il sostegno dei privati è stato ed è tuttora attivo e importante, ma il progetto del cuore non rientra tra le iniziative promosse dal Comune di Forlimpopoli. Senza entrare nel merito della validità dell'iniziativa, l'amministrazione ricorda infatti che è già in corso la raccolta fondi della Protezione Civile di Forlimpopoli per l'acquisto di un furgone, necessario per l'attività della Protezione civile della nostra città. È chiaramente compito di ciascuna amministrazione comunale sostenere le iniziative delle associazioni del proprio territorio e questo rimane e rimarrà il punto fermo dell'azione di questa amministrazione. Ribadiamo dunque che nessuno è stato mai autorizzato dal Comune di Forlimpopoli a raccogliere fondi a nome del Comune stesso", è la replica.