"Ogni goccia è vita", il tema del risparmio idrico a scuola: studenti premiati all'Orceoli

Si è svolta mercoledì alla scuola media "Orceoli" la premiazione del progetto di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale, organizzato dall’associazione "Un’altra storia", grazie al contributo del Gruppo Bravi e al patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. L’associazione da anni coinvolge i giovani e la Comunità, tramite azioni di prevenzione sull'importanza di educare il pubblico all'uso sostenibile dell'acqua e alle pratiche di risparmio idrico, con campagne di sensibilizzazione e programmi educativi nelle scuole.

"Grazie alla lungimiranza di Kevin Bravi, presidente del Gruppo Bravi, è stato possibile realizzare il contest “Ogni goccia è vita” rivolto agli studenti, delle prime e seconde classi, dell’Istituto comprensivo numero 3 "Orceoli" di Forlì, che, da subito ha accettato la nostra proposta - specifica Valentina Vimari, presidente dell’associazione "Un’altra Storia" - e di mettere al corrente e di portare esempi sui comportamenti da tenere per contribuire ad un futuro migliore. Questo adottando stili di vita sostenibili, attraverso il risparmio idrico, energetico, la riduzione dei rifiuti e il consumo responsabile".

Gli studenti, dopo aver assistito ad una lezione, da parte di Valerio Rustignoli (educatore, esperto in materia), sono stati chiamati a produrre degli elaborati scaturiti dalla loro fantasia sulla tematica dell’importanza dell'acqua, coadiuvati dalle insegnanti. “L'acqua è una risorsa fondamentale - ha spiegato durante la premiazione Bravi - per la vita umana, gli ecosistemi e le attività economiche. La sostenibilità è essenziale per garantire un futuro prospero per l'umanità e il pianeta. Integrare i principi di sostenibilità nelle nostre decisioni quotidiane, nelle politiche governative e nelle strategie aziendali è cruciale per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e le disuguaglianze sociali. Così come sancito dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Un comportamento che osserviamo nelle aziende del Gruppo imprescindibile e al quale teniamo molto".

Alla presenza dell’assessora Paola Casara, della dirigente Barbara Casadei, della professoressa Lucia Elisa Caliendo, della referente dell’Associazione Genitori, Tiziana Tamborra e dei genitori dei ragazzi, dei dieci elaborati prodotti, dopo una ricerca puntuale svolta dagli studenti, sotto forma di presentazione, con metodologie molto innovative e ad effetto sono stati selezionati e premiati da parte dell’associazione: il progetto “L’acqua”, della 1°A, svolto da Lorenzo Verrone, Stefano Strocchi, Matteo Siboni, Mattia Dallara e Tommaso Accetta; e lo slogan e progetto della 2°A, “Water is life”. Dalla scuola un ringraziamento al Gruppo Bravi che ha provveduto all'acquisto di materiale didattico.