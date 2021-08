Olimpiadi della Fisica, a Forlì la scuola di preparazione: oltre 70 domande, 32 gli studenti selezionati

Dal 30 agosto al 4 settembre l’Istituto Salesiano Orselli ospiterà l'edizione 2021 della Scuola Estiva di Preparazione alle Olimpiadi della Fisica (Olifis Emilia Romagna-Marche), a cui partecipa anche l'Università di Bologna con il suo Piano Lauree Scientifiche e con il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi". L'appuntamento è rivolto agli studenti che hanno frequentato la terza e quarta superiore nelle scuole dell’Emilia-Romagna e delle Marche. Fra le oltre 70 domande di partecipazione, 32 sono i ragazzi selezionati in base al curriculum scolastico dell’ultimo anno frequentato.

Le attività della scuola prevedono lezioni frontali e attività di gruppo su temi delle precedenti edizioni delle Olimpiadi Italiane ed Internazionali della Fisica, con il supporto di una quindicina di insegnanti delle superiori che si alternano durante la settimana. Le lezioni saranno inoltre integrate con una visita pomeridiana alle ex Gallerie Caproni di Predappio, per la presentazione del progetto "Ciclope", e una visita al Tecnopolo dell’Università di Bologna presso il Campus di Forlì, per la presentazione delle missioni spaziali a cui partecipa il corso di laurea di Ingegneria Aerospaziale.

Durante la scuola infine i ragazzi avranno l’occasione di ascoltare come, in ambito industriale, la fisica e la tecnologia in generale partecipino alla realizzazione di un prodotto di successo. Ad intrattenerli nella serata di martedì 31 agosto sarà Paolo Tondelli, responsabile dello Scouting delle tecnologie innovative per il Gruppo Bonfiglioli. Nell’ambito della Scuola Estiva sono organizzate ogni anno conferenze-spettacolo serali ad ingresso gratuito per contribuire alla divulgazione della cultura scientifica sul territorio. Quest’anno sono due le proposte (con prenotazione obbligatoria).

Il primo appuntamento - mercoledì 1 settembre, alle 21,15, al Teaching Hub del Campus di Forlì dell'Alma Mater - è con "Gabinetti Spaziali" di Paolo Attivissimo: l'esplorazione spaziale è sicuramente un'avventura affascinante, ma stare in assenza di gravità significa saper anche fronteggiare bisogni terreni, come andare in bagno, con risultati spesso disastrosi e decisamente comici. Il secondo incontro serale - venerdì 3 settembre, alle 21,15, al cinema San Luigi di Forlì - affronterà i problemi del pianeta Terra: "Problema Globale" è il titolo della conferenza di Federico Benuzzi, dedicata al cambiamento climatico a livello globale.