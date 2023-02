Olimpiadi di statistica, liceali del Classico protagonisti: tre studenti alla prova nazionale di squadra

Anche quest’anno Istat e Sis hanno organizzato le Olimpiadi italiana della statistica che si propongono di avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, di suscitare il loro interesse verso l’analisi dei dati e la probabilità, di metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative che ricevono ogni giorno.

L’iniziativa, rivolta agli studenti che frequentano le classi I, II, III e IV degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ha visto coinvolti anche gli studenti del Liceo Morgagni di Forlì con ottimi risultati: Matteo Malandrino, Ludovica Ragazzini e Alberto Gregorio Nannini si sono classificati rispettivamente all’ottavo, 36esimo e 51esimo posto con grande soddisfazione dei loro insegnanti.

"E’ di grande soddisfazione vedere i nostri ragazzi impegnati in gare e competizioni che li coinvolgono in modo stimolante e per di più nelle quali ottengono risultati così lusinghieri - spiega Marco Lega, Dirigente del Liceo Morgagni di Forlì -. Per questo mi sono congratulato personalmente e a nome di tutta la scuola con Matteo, Ludovica e Alberto Gregorio. Naturalmente un riconoscimento particolare va anche al Dipartimento di Matematica e Fisica del nostro Liceo che prepara, sostiene e stimola i ragazzi a mettersi alla prova e a imparare divertendosi".

L'ottima collocazione di Matteo consentirà alla scuola di partecipare alla seconda fase della competizione (gara a squadre di tre componenti). Essendo i ragazzi primi tre classificati nella graduatoria interna Matteo, Ludovica e Alberto Gregorio sono stati iscritti alla prova nazionale di squadra per cui dovranno preparare un'analisi del Benessere Equo Sostenibile (BES) della provincia di Forlì-Cesena confrontando i parametri con il livello regionale.

Gli studenti che faranno parte della squadra col dirigente Marco Lega nelle foto