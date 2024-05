Oltre 150 persone alla Festa dell'Ospitalità di Intercultura tra le antiche mura di Bertinoro

Le antiche mura di Bertinoro hanno ospitato domenica scorsa la Festa dell'Ospitalità di Intercultura, organizzazione no-profit che promuove e finanzia programmi di scambio interculturale tra studenti, famiglie ospitanti e comunità locali, con l'obiettivo di favorire la comprensione reciproca e il dialogo interculturale. L’evento, intitolato "Ponti di Pace: Esplorando l’Ospitalità tra Culture e Religioni", è stato organizzato dai Centri Locali di Forlì-Cesena e Ravenna, con il prezioso del comune di Bertinoro e il parziale sostegno finanziario della Bcc. Riunendo oltre 150 partecipanti tra volontari, studenti stranieri, famiglie ospitanti e rappresentanti istituzionali, l'evento ha celebrato l'incontro tra diverse culture e promosso il dialogo interreligioso.

La giornata è iniziata con un momento istituzionale nella suggestiva sala San Silvestro, dove la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e un rappresentante del Museo Interreligioso hanno dato il benvenuto agli ospiti, sottolineando "l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso per costruire una società più consapevole e rispettosa". Testimonianze hanno evidenziato la complessità e la bellezza dell'ospitalità. Una famiglia di Ancona ha condiviso la propria esperienza, iniziata con la nonna partita per un anno all'estero nel lontano 1957 e proseguita con la nipote, che ha continuato la tradizione ospitando ben 5 volte. Insieme al nuovo membro della famiglia, Trai, un ragazzo tailandese in Italia da qualche mese, hanno raccontato come la condivisione quotidiana delle rispettive culture abbia arricchito la loro vita in modi che mai avrebbero immaginato.

E' seguita la premiazione dei ragazzi stranieri e delle famiglie ospitanti, un riconoscimento per il loro impegno nell'integrazione culturale. Il pranzo presso la mensa del Ceub ha offerto un momento di convivialità e condivisione, seguito da una visita al Museo Interreligioso e al borgo di Bertinoro, arricchendo la comprensione delle tre grandi religioni monoteiste e riflettendo sui valori comuni che le uniscono. "L'obiettivo della Festa dell'Ospitalità è stato quello di celebrare l'incontro tra culture diverse e promuovere il dialogo interreligioso", spiegano gli organizzatori. Come sottolineato da Alice Migliorini, membro del Consiglio di Amministrazione di Intercultura, "le famiglie che ospitano i nostri studenti fanno una scelta coraggiosa, aprendo le porte della loro quotidianità a giovani che devono crescere e scoprire sé stessi. Questo è l'obiettivo di Intercultura: cambiare il mondo una persona alla volta".