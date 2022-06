Oltre 1600 libri per la biblioteca al Palazzone voluta dalle mamme. E già si pensa all'autunno

Dal 9 aprile scorso, quando il Libroaperto di Villafranca ha aperto i battenti, di strada ne è stata fatta. La biblioteca per la fascia di età 0-12 anni ubicata nel complesso dell’ex Istituto Agrario, oggi chiamato Palazzone, centro di importanti iniziative a livello sociale, ha già raccolto oltre 1.600 libri e piu di 90 tesseramenti al prestito librario. "Una lista broadcast in continuo aggiornamento che informa in anteprima gli utenti degli eventi e delle iniziative, una collaborazione voluta e sentita con "Nati per Leggere" e sabati mattina che hanno lasciato il segno tra letture animate, giochi e laboratori gratuiti che hanno richiamato bambini di tutta la zona", viene raccontato dalle volontarie, nello specifico Sara, Camilla, Federica,Gloria, Micol, Mara, Yanica e Barbara.

Ultimo appuntamento ufficiale prima della pausa estiva lè quello di lunedì 27 giugno, con un aperitivo per grandi e piccini in cui sarà possibile restituire i libri in possesso e prendere in prestito quelli che accompegneranno i bambini durante tutta l’estate. Nel frattempo le 8 mamme ideatrici del progetto porteranno avanti in maniera meticolosa e dettagliata il calendario degli eventi autunno inverno che prevederanno tra le altre cose incontri con l’autore, serata cinema e festa di campagna. "E tra tutti, il sogno di velocizzare i lavori di adeguamento strutturale dell ex Istituto Agrario, che favorirebbero, tra le altre cose, la realizzazione degli innumerevoli progetti chiusi nel cassetto dei sogni di Libroaperto", concludono.