Dopo oltre 20 giorni la scomparsa di Erika Bravi è ancora un mistero

E' ancora buio fitto sulla scomparsa di Erika Bravi. La 45enne forlivese che vive e lavora a Marsiglia, in Francia, è svanita nel nulla dallo scorso 25 luglio. Madre di due figli di 12 e 18 anni, doveva incontrarsi proprio con il maggiorenne, ma Erika a quell'appuntamento non si è mai presentata. Quello stesso giorno aveva parlato al telefono con sua madre, che sta a Forlì. Da quel momento di Erika non si hanno più notizie.

In questi giorni fatti di appelli da parte della famiglia e del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi, e delle ricerche da parte delle forze dell'ordine francesi, sono emersi intanto nuovi elementi sulla vita della forlivese a Marsiglia. Si parte innanzitutto dalle minacce che sarebbero state rivolte a Erika da parte dell'ex marito: una circostanza, come riferito giorni fa da La Repubblica, che si sarebbe verificata almeno in un paio d’occasioni in seguito ad accese discussioni in merito agli alimenti che l’uomo si sarebbe rifiutato di versare per mantenere i due figli della coppia. Ma si tratterebbe solo di alcuni episodi, culminati nel passato anche in maltrattamenti fisici, che avrebbero poi portato al divorzio tra i due.

Come riportato nell'appello diramato attraverso i social, Erika è alta circa 1 metro e 70, pesa 62 kg, ha capelli neri e lunghi, occhi marroni. Per segnalazioni e in caso di avvistamento chiamare il numero di emergenza 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.