Oltre 25mila chilometri percorsi: per l'Auser un 2023 da record con oltre mille accompagnamenti

Grande soddisfazione per l’Auser Meldola, che ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei mille accompagni effettuati nel corso dell’anno, superando i 947 registrati nel corso del 2022. Per numero di accompagni, Meldola è la più numerosa per quanto riguarda i Comuni in cui opera Auser territoriale Forli: e il dato è decisamente significativo, se si rapporta al numero di abitanti del territorio comunale di Meldola, che è di circa diecimila. Per effettuare i mille accompagni, i volontari di Auser Meldola hanno percorso, nell’arco del 2023, circa 25mila chilometri.

"Molti complimenti ai volontari meldolesi - sottolinea la presidente di Auser Forlì, Maria Luisa Bargossi -: la cifra tonda è solo un pretesto per sottolineare la grande e costante attività in favore degli anziani e delle persone bisognose, che coinvolge decine di volontari sul territorio di Meldola, come del resto sugli altri territori del forlivese”.

"Un grande, immenso, gigantesco grazie a tutti i volontari di Auser per tutto quello che fanno per Meldola - le fa eco il sindaco, Roberto Cavallucci -: sono una risorsa preziosa, un bene comune per la nostra città. Il record di accompagni è un risultato straordinario, che conferma la generosità e la solidarietà verso le persone che hanno più bisogno. Del resto, ognuno di noi potrebbe un domani essere in situazione di bisogno: e sapere che qualcuno dedica il suo tempo a chi è in difficoltà con gesti così belli, è un bellissimo esempio anche di buona comunità, dello stare insieme, di saper guardare al bene di tutti”.