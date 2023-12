Oltre 300 persone per la 'prima' del presepe di Carpena: "Aiuteremo la scuola Pio Squadrani"

Davanti a circa 300 persone, con la partecipazione anche del sindaco Gian Luca Zattini e dell'assessora Andrea Cintorino, è stato inaugurato nel venerdì dell'Immacolata il presepe meccanico di Carpena. Una natività artigianale, completamente fatta a mano, da Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi. I due amici hanno deciso di donare il ricavato delle offerte all'associazione amici della scuola Pio Squadrani del quartiere Romiti colpita dalla forte alluvione del maggio scorso.

All'inaugurazione ha partecipato anche il coro parrocchiale di Carpena Magliano, con le voci accompagnate dal parroco don Antonio Paganelli. Un momento di festa che si è concluso a tarda serata. Da Zannetti e Fantuzzi "un sentito ringraziamento al Comitato di Quartiere Carpena-Magliano-Lardiano-Ravaldino in Monteper la disponibilità e la collaborazione dell'evento con l'Associazione genitori della scuola Archimede Mellini. Ringraziamo di questo la coordinatrice di quartiere Angela Graziani, il vice Giuseppe Iasiuolo e il coordinatore del Comitato di Quartiere dei Romiti Stefano Valmori per la preziosa collaborazione".

Il presepe è stato allestito nell’area verde Via Magnani angolo via Brando Brandi di Carpena, con la partecipazione e collaborazione dell’Associazione Genitori Scuola A. Merlini e del Comitato di Quartiere Carpena, Magliano Ravaldino in Monte e Lardiano. Potrà essere visitato tutti i giorni fino al 20 gennaio (nei giorni feriali l’orario di apertura sarà dalle 15 alle 19, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:30).