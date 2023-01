Oltre 350 iscritti nel 2022: l'Anpi apre la nuova campagna di tesseramento

Apre la campagna di tesseramento della sezione Anpi di Forlì. E' possibile farlo nella sede in via Albicini 25 il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 10 alle 12,30, o online effettuando un bonifico. "Siamo, per altro, particolarmente soddisfatti per i risultati del tesseramento 2022 - afferma Lodovico Zanetti, presidente sezione Anpi Forlì -. A fronte di attacchi, spesso strumentali, dello scorso anno, anche su media nazionali, continua un trend di crescita degli aderenti. Siamo passati da 311 iscritti del 2021 (già un risultato in netta crescita, dagli scorsi anni) ai 352 nel 2022. Un grande successo, frutto , soprattutto, dei volontari dell'associazione, del loro impegno, e dalla presa di coscienza da parte di tanti antifascisti di un ritorno di antiche pulsioni della peggiore destra". "L'Anpi continuerà le sue battaglie anche nel nuovo anno, in difesa della Costituzione e dell'antifascismo, sul solco delle parole di Arrigo Boldrini, Bulow. Per chi c'è, per chi non c'è e anche per chi è contro", conclude.