"Oltre il foglio bianco", ritorna il laboratorio di disegno per adulti con l'artista Laura Fuzzi

"Oltre il Foglio Bianco": è il titolo del laboratorio di disegno che terrà Laura Fuzzi in collaborazione con Terra del Buonvivere e Associazione Regnoli 41. Questo corso è progettato per chiunque desideri esplorare il mondo del disegno e acquisire le competenze fondamentali necessarie per muoversi con sicurezza su un foglio bianco. Laura Fuzzi è un'artista poliedrica con esperienze nel mondo cinematografico e nel fumetto. Il suo curriculum include video e collaborazioni in film di risonanza internazionale. L'arte del disegno è alla portata di tutti, composto da 6 lezioni l’artista meldolese guiderà i partecipanti studenti attraverso le basi essenziali, dalla percezione artistica alla manualità, fornendo consigli pratici per sbloccare la mano e la mente e lasciarsi andare sul foglio da disegno. La prima lezione sarà giovedì 14 marzo dalle 21 alle 22.30 nella sede di Rebu in via Giorgio Regnoli 52 a Forlì (seguiranno poi le date del 21 e 28 marzo e quelle del 4, 11 e 18 aprile). Per informazioni è possibile contattare Laura Fuzzi al numero 329.1891637.