"Oltre la pandemia, ponte fra scienza e salute": un webinar promosso dai Tecnopoli

Martedì 22 giugno alle ore 15,00 è in programma un webinar, promosso dai Tecnopoli di Forlì-Cesena, Bologna e Modena sul tema “Oltre la pandemia. Ponte fra scienza e salute. Biotech e imprese: conversazione fra territori”.



L’iniziativa segna l’inizio di un confronto tra mondo della ricerca applicata e le scienze della salute, dove si coinvolgeranno diversi attori per fare sintesi tra sanità, ricerca, imprese e quindi trasferimento tecnologico. Questo percorso si ricollega a “Comunità di ripartenza”, un ciclo di 4 webinar svolti fra maggio e ottobre 2020, per iniziativa dei Tecnopoli di Forlì-Cesena e Bologna dell’ambito del welfare e della sanità.



Il webinar previsto il 22 giugno, di fatto, collega le missioni dei Tecnopoli con i bisogni emersi nel corso dell’emergenza sanitaria: la crisi generata dalla pandemia, infatti, ha evidenziato quanto sia difficile stabilire forme di collaborazione pubblico-privato nel settore sanitario, in modo snello e rapido, valorizzando competenze, idee, proposte provenienti da laboratori di ricerca ed aziende.

L’obiettivo, quindi, è quello di facilitare il dialogo e costruire dal basso reti che veicolano informazioni, conoscenze e tecnologie, cercando al contempo di capirne meglio i blocchi/ostacoli.



Interverranno, in qualità di relatori Luca Calvetti (Hynnova Digital Health, startup innovativa che si occupa di Digital Health e di soluzioni di Data Science per settore sanitario), il prof. Aldo Tomasi (Università di Modena e Reggio – Emilia - Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche) che parlerà di temi trasversali di facilitazione del rapporto fra imprese e sanità, il prof. Stefano Severi (Università di Bologna – Dip. di Ingegneria dell’Energia Elettronica e dell’Informazione), che illustrerà i modelli computazionali per simulare e valutare le condizioni di un paziente, pianificare le terapie e prevederne gli esiti , Michele Gallamini (FremsLife, PMI innovativa che realizza tecnologie per la salute, in particolare per le patologie neurovascolari e Luca Lorenzini (ricercatore dell’Università di Bologna - Dip. di Scienze Mediche Veterinarie) che, a seguito della sua esperienza in una big farma, approfondirà il tema delle criticità in termini di dialogo impresa-università.

La partecipazione al webinar è ovviamente gratuita, ma è necessario iscriversi online al seguente link: https://www.tecnopolo.forlicesena.it/modulo-di-iscrizione/